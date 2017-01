Bachmann trank «nur Orangensaft», Thomalla pfeift auf gute Vorsätze :  So wild feierten die Stars ins neue Jahr

Glaubt man den Fotos, kuriert sich wohl so mancher Star noch immer von seinem Silvester-Kater aus: Auf Social Media zeigten die Promis, wie sie ins neue Jahr feierten. Während es manche Stars wie Schauspielerin Jessica Alba (35), die auf Hawaii mit ihrer Familie im Regenwald feierte, eher ruhig angehen liessen, machten andere richtig Party.

Bachmann trank zuviel Orangensaft

Moderatorin Sara Bachmann (37) schaute wohl zu tief ins Glas. Sie teilte bei Facebook ein Foto von sich, das sie über der WC-Schüssel zeigt. «Happy New Year», so der knappe Kommentar der lustigen TV-Frau. Auf die Frage in der Kommentarspalte, was sie denn getrunken habe, antwortet sie trocken: «Orangensaft.» Die Korken knallen liess auch Schauspielerin Sophia Thomalla (27). Ihre guten Vorsätze für 2017 warf sie bereits früh über Bord. Zu einem Bild, auf dem sie eine Zigi in der Hand hält, schrieb sie: «Vorsatz für das Jahr 2017: weniger rauchen.»

Blaues Auge und ein nackter Hintern

UK-Model und Stil-Ikone Alexa Chung (33) feierte so wild, dass ihr Kumpel sogar ein blaues Auge davon trug. «Er wollte es», schreibt sie unter das Foto. Supermodel Cindy Crawford (50) feierte ausgelassen mit Ehemann Rande Gerber (54) und ihren Kids Kaia (15) und Presley (17). Verkleidet mit Hüten und lustigen Brillen posierten sie für einen gemeinsamen Schnappschuss. US-Sänger Usher (38) hatte mit seiner Frau Grace Miguel zuhause offenbar eine Privat-Party: Er teilte bei Instagram ein Foto ihres nackten Hinterns. Promis wie die Beckhams, Schauspielerin Sofia Vergara (44), Topmodel Alessandra Ambrosio (35) oder Schauspielerin Eva Longoria (41) wollten zum Jahreswechsel Sonne tanken: Sie rutschten am Strand ins neue Jahr.

Happy New Year everybody!! Here's to an amazing #2017 A video posted by Eva Longoria Baston (@evalongoria) on Jan 1, 2017 at 4:47pm PST

Mit Power startete Ex-Bachelorette Frieda Hodel (34) ins neue Jahr. Sie schickte ihren Fans Neujahrsgrüsse aus dem Fitness-Studio. Mimi Jäger (34) verband ihren Silvester-Post gleich mit einer Liebeserklärung an ihren Liebsten, Rafael Beutl (30). Zu einem Selfie der beiden schrieb die Ex-Freestyle-Skifahrerin: «Freue mich auch viele weitere Jahre mit dir. Ein glückliches 2017 an alle!» Dieses Jahr wird für das Paar besonders aufregend: Sie werden im Februar erstmals Eltern. (kad)