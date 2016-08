Azusa Sakamoto gab für ihr Hobby schon 70'000 Franken aus :  «Ich bin Barbies grösster Fan»

Ihre Leidenschaft für Barbie begann vor rund zwanzig Jahren, als sie ein Znünitäschli mit dem Sujet der Plastikpuppe bekam. Heute ist Azusa Sakamoto aus Los Angeles 34 Jahre alt – und noch immer verrückt nach Barbie. Ob Kissen, Spielzeug, Taschen, Möbel oder Besteck: Die Nageldesignerin sammelt alles, das mit Barbie zu tun hat und gab für ihre Obsession gemäss «The Sun» schon rund 70’000 Franken aus.

«Jeder hält mich für verrückt, aber es ist mir egal»

Sie besitzt 145 Plastikpuppen, 40 Paar Schuhe, 60 Barbie-Taschen und besuchte unzählige Barbie-Messen. Auch bei ihrem Styling zeigt sich ihre Liebe zum Kult-Spielzeug: Ihre Haare hat Sakamoto rosa gefärbt und ihre Maniküre gestaltet sie ebenfalls ganz in rosa im Barbie-Stil. «Ich bin Barbies grösster Fan. Jeder hält mich für verrückt, aber es ist mir egal», sagt sie. «Alles, was ich besitze, muss Barbie sein. Ich liebe es über alles.»

Sobald sie ihren Gehalt bekomme, gehe sie online und kaufe im Netz noch mehr. «Mein ganzes Haus ist mit Barbie zugepflastert, meine Bettwäsche, Teppiche, Wandposter, und wenn etwas nicht Barbie ist, wann verschönere ich es selbst mit Stickern oder Accessoires.» Ihre Plastikpuppen bewahre sie in ihrem Wohnzimmer in Glaskästen auf, um sie in einem guten Zustand zu erhalten.

«Ich will nicht wie Barbie aussehen, ich liebe nur die Marke»

Regelmässig tauscht sich die gebürtige Japanerin an Messen mit anderen Barbie-Sammlern aus. «Erst kürzlich war ich an einem Sammler-Treffen, es war unglaublich», sagt sie. «Alle wollten Fotos mit mir machen und sagten mir, dass ich aussehe wie Barbie. Aber ich will nicht wie Barbie aussehen, ich liebe nur die Marke.» Die teuerste Barbie, die sich Sakamoto je geleistet habe, sei die «Namie Amuro Vidal Sasoon»-Barbie und rund 1100 Franken wert. Unterstützt wird Azusa Sakamoto bei ihrer Leidenschaft auch von ihrem Freund, einem Arzt aus Los Angeles. Im Zweifelsfall würde sie sich aber immer für Barbie und gegen einen Mann entscheiden. (kad)