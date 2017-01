Australia’s Next Topmodel trotzt Minusgraden :  Zürich lässt Montana Cox kalt

Schnee und Eis, wohin das Auge blickt: Der Winter hat die Schweiz fest im Griff. Das musste Montana Cox (23) jetzt am eigenen Leib erfahren.

Die Gewinnerin von «Australia’s Next Topmodel» im Jahr 2011 war gestern in Zürich und liess ihre Fans per Instagram in ihre Garderobe. Ihre Gesichtsausdrücke sprechen dabei Bände.

«–1°, Schlieren, Zurich»

Einen ersten Eindruck von ihrem Trip in die Schweiz postete sie aus Schlieren. Cox fotografierte sich im Spiegel und titelte: «–1°, Schlieren, Zurich». Ein Lächeln sucht man auf dem Schnappschuss vergebens. Auch auf dem zweiten Foto sieht Cox wenig erfreut aus. Auf dem Selfie schmollt die Schönheit, die bereits für Dior und Channel modelte, in einem rosa Bademantel in die Kamera und zeigt dabei viel Bein.

Das Topmodel weiss sich aber zu helfen. Das letzte Bild machte Cox kurzerhand aus der Sauna ihres Hotels – inklusive wunderbarer Aussicht auf den Zürcher Kreis 5. (klm)