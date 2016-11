Aussie-Milliardär James Packer soll Carey 50 Millionen zahlen :  Mariah ist teurer als drei Ex-Frauen

Die Trennung von Mariah Carey (46) dürfte Geschäftsmann James Packer (49) teuer zu stehen kommen. Teurer als bei all seinen bisherigen Ex-Frauen zusammen! Weil die Sängerin durch die Beziehung Geld verloren habe, verlangt sie von ihm knapp 50 Millionen Franken als Wiedergutmachung. Dazu soll er ihr ein Haus kaufen. Aber nicht nur für Carey erweist sich der Australier als Goldesel.

Seine Ex-Frauen bekamen teure Anwesen

Laut der britischen Zeitung «Daily Mail» behauptet Mariah Carey, dass sie für Packer von New York nach Los Angeles gezogen sei, damit er näher bei seinen Kindern sein könne. Ausserdem habe sie wegen des Streits mit ihm einen Teil ihrer Tour absagen müssen, was sie viel Geld gekostet habe. Zudem habe er ihr finanzielle Versprechungen gemacht – die sie jetzt einfordert. Ohnehin behalten darf sie ihren zehn Millionen teuren Verlobungsring. Den hat ihr Packer nach weniger als einem Jahr Beziehung geschenkt. Das Paar soll sogar vorgehabt haben, ohne Ehevertrag zu heiraten.

Es scheint, als hätte James Packer nichts aus der Vergangenheit gelernt. Der Geschäftsmann war bereits mehrmals verheiratet und musste nach der Scheidung jeweils finanziell bluten. Er zahlte seinen Ex-Frauen insgesamt 44 Millionen Franken! Drei Jahre lang war er mit seiner ersten Frau, Jodhi Meares (45), verheiratet, bis sie 2002 geschieden wurden. Laut «News Corp» bekam sie drei Anwesen im Wert von insgesamt fast sechs Millionen Franken.

Seine Ex-Verlobte verkaufte sein Haus für zwei Millionen

Mit seiner zweiten Frau, Erica Packer (38), mit der er drei Kinder hat, war er ab 2007 sechs Jahre lang verheiratet. Ihre Abfindung: Mehr als 30 Millionen Franken — die Hälfte des Verkaufserlöses, den sie für die gemeinsame Villa erzielten. Auch für seine Ex-Verlobte Kate Fischer (42), die sich heute Tziporah Malkah nennt, erwies sich die Beziehung als lohnenswert. Das ehemalige It-Girl bekam von Packer bereits in den 90er-Jahren ein Haus am weltbekannten Bondi Beach in Sydney für fast 900’000 Franken. Nach der Trennung verkaufte sie es mit einem Gewinn von fast zwei Millionen. Packers Vermögen wird vom «Formes»-Magazin auf 3,5 Milliarden Franken geschätzt. (kyn)