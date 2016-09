Auch unter Promis findet man Kardashian-Lookalikes :  Sie wären gerne Kim

Traumhafte Kurven, perfektionierte Schmollmünder, der ultimative Selfie-Winkel, trendige Outfits und viel Nacktheit: Die Kardashians sind für viele Dinge bekannt. Während andere Prominente oft nur Sklaven von Trends sind und brav folgen, setzten sie die Schwestern gleich selbst. Egal ob es um die Perückenwahl oder das Neueste in der Welt der Schönheitsoperationen geht, wenige haben dafür so ein Händchen wie Kim und Co. Kein Wunder also, haben die Kardashians jetzt auch ihre eigenen Promi-Klone.

«Wir wissen alle, dass du Kim sein willst»

Wer beispielsweise auf Naya Riveras (29) Instagram blickt, glaubt schnell mal, die ehemalige Glee-Schauspielerin gehört auch zu der Reality-Familie. Rivera hat denselben Kleidergeschmack und dasselbe Make-Up wie Kim Kardashian (35). Ihre erste Brust-OP hatte sie mit achtzehn, weitere OPs folgten. Rivera sieht oftmals so sehr aus wie Kim, dass deren Freunde Jonathan Cheban (42) und Simon Huck (33) sie dafür angriffen. Nachdem Rivera Kims Nackt-Shooting im «Paper Magazine» kritisierte, schossen die beiden Reality-Stars zurück: «Wir wissen alle, dass du Kim sein willst, aber du hast es nicht Schätzchen und das einzige Cover, auf dem du je sein wirst ist Box eines Pornofilms.» Autsch.

OPs gehören halt dazu

Während Naya Rivera eher an Kim erinnert, legt die ehemalige Profi-Turnerin McKayla Maroney (20) einen Schmoll-Mund an den Tag, den man sonst von Kylie Jenner (19) kennt. Besonders rätselhaft: Die vollen Lippen erschienen von einem Tag auf den anderen auf ihrem Instagram-Profil. Maroney hält aber fest: «Ich hab nichts machen lassen, ich bin nur Erwachsen geworden», und zeigt ihre Lippen stolz auf jedem Foto.

Neben Outfits und Selfies ist Kim vor allem für eines bekannt: Ihr üppiges Gesäss. Eine, die diesen Ruf ebenfalls teilt ist Iggy Azalea (26). Der australische Rapperin wird immer wieder vorgeworfen, ihren Rundungen mit Implantaten nachgeholfen zu haben. Etwas, das Kim nur zu gut kennt und genau wie Kim schlägt sie gerne Kapital aus diesem Ruf. Auf ihren Social Media-Kanälen sieht man Azalea vor allem von hinten.

Blac Chyna ist bald eine richtige Kardashian

Die Königin der Wannabe-Kardashians ist aber eine: Blac Chyna (28). Die ehemalige Stripperin verkörpert die Werte des Hollywood-Clans so gut, dass sie bald tatsächlich dazu gehört. Chyna ist mit Rob Kardashian verlobt und die beiden bekommen bald ihr erstes Kind. Grund genug für Chyna, ihre ebenfalls sehr üppigen Rundungen in einem Nackt-Shooting mit «Paper Mag» zu zeigen. Genau wie Kim damals. (klm)