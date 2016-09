Asche von David Bowie (†69) am «Burning Man» verstreut :  Das Chamäleon ruht jetzt in der Wüste

Musik-Legende David Bowie (†69) hat seine letzte Ruhe gefunden – ausgerechnet am ausgeflippten «Burning Man»-Festival in der Wüste Nevadas. Die Asche des Pop-Chamäleons, das im vergangenen Januar seinem Krebsleiden erlag, wurde gemäss «E! News» vor wenigen Tagen am Kunst-Event verstreut. Bowies Patenkind habe einen Teil der Asche zum Festival mitgenommen.

Bowie «liebte die Botschaft» des Festivals

Eine Quelle verriet gegenüber «E! News»: «David und sein Patenkind hatten sich oft über ‹Burning Man› und darüber, wofür das Festival steht, unterhalten. David liebte die Botschaft dahinter.» Bowies Witwe, Model Iman (61), soll zugestimmt haben. Rund 70 Personen sollen der kleinen Zeremonie am Tempel der Festivalstadt beigewohnt haben. «Wir spielten auf der ganzen Fahrt von unserem Camp bis zum Tempel Davids Musik. Die meisten von uns hatten sich, wie Bowie früher, einen Blitz ins Gesicht geschminkt.»

Der Tempel sei nach Ende des Festivals traditionell abgebrannt worden. Die Nachricht, dass Bowies Asche beim berüchtigten Festival verstreut wurde, überrascht: Im Januar wurde bekannt, dass der UK-Star in seinem Testament wünschte, dass seine Asche nach buddhistischen Ritus auf der indonesischen Insel Bali verteilt werden soll.

«Es besteht kein Zweifel daran, dass die Geschichte wahr ist»

Mark Milhaly besuchte das Festival ebenfalls und schrieb auf seinem Blog «Burn.Life» über die private Zeremonie. «Es kam ursprünglich von meinem Blog. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Geschichte wahr ist. Ich sprach mit vielen anderen Besuchern, unter anderem mit einem Besitzer einer der Kunst-Wagen, der in Kontakt mit Bowies Familie stand», sagt er gegenüber «Mirror».

«Ich sah auch Fotos, die ich aus Respekt nicht teilen darf. Das Familienmitglied, das die Asche mitbrachte, bat mich, anonym zu bleiben, also entfernte ich ihren bzw. seinen Namen aus meinem Artikel. Es hätte offensichtlich eine private Sache sein sollen, aber wenn dutzende Leute dabei sind, ist es unwahrscheinlich, dass es total privat bleibt.» (kad)