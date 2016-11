Barron Trump (10) : Das versnobbte Leben von Donald Trumps Sohn

Es ist eine politische Sensation: Donald Trump (70) wird der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Doch als der Republikaner vorgestern sichtlich bewegt für seine Dankesrede vor Anhänger und Presse tritt, ist nicht nur er im Fokus. Direkt neben ihm steht nicht Ehefrau Melania (46), sondern ihr Sohn Barron (10). Nach den Strapazen der Wahlnacht kann der Zehnjährige seine Augen kaum noch offen halten. Kein Wunder, es ist mitten in der Nacht. Das Internet macht den übermüdeten Spross der Trump-Familie zum zweiten Star der Wahlnacht.

Ein Leben im Luxus

Barron, Trumps fünftes Kind und das erste mit Ehefrau Melania, wurde 2006 mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Der Umzug vom New Yorker Trump Tower ins Weisse Haus in Washington ist für den Zehnjährigen ein Abstieg. In seinem jetzigen Zuhause sind die Wände vergoldet, die Säulen aus Marmor und die Einrichtung dem französischen Königsschloss Versailles nachempfunden. Barron muss sich ausserdem nicht mit einem Zimmer abfinden, sondern bewohnt eine eigene Etage, inklusive separatem Wohnzimmer.

Teure Anzüge und Kaviarcreme

Auch die Marotten seines narzisstischen Vaters hat er sich bereits angewöhnt. Mit Papi «The Donald» teilt er die Liebe für teure Anzüge und Krawatten. Seine Mutter sagte zur Zeitschrift «Parenting»: «Er ist kein Kind für Trainingsanzüge.» Laut der «Bild»-Zeitung salbt er sich jeden Abend mit Kaviarcreme ein und hat seinen persönlichen Butler Anthony Senecal schon einmal zum «Gespräch» gebeten – im Alter von zweieinhalb Jahren. Sein wohl grösstes Hobby ist Golfen. Zusammen mit seinem Vater steht er gern ganz in Weiss gekleidet auf dem Green.

Auch seine Persönlichkeit sei der von Trump Senior von allen Kindern am ähnlichsten, verriet Melania. Er sei eine Miniversion von Donald, genauso unabhängig, genauso stur, genauso eigensinnig. Ein schlechtes Omen für das arme Kind.

«Angsteinflössender» Umzug

Trotzdem oder genau deshalb: Der Luxusspross scheint auf Fotos und während Presseveranstaltungen nicht besonders glücklich. Er lächelt kaum, blickt meist gelangweilt unter seiner Mähne hervor. 2015, als Donald Trumps Präsidentschaft noch unmöglich schien, sagte der Vater, für Barron sei der Gedanke, ins Weisse Haus zu ziehen, «angsteinflössend». Nun steht der Umzug kurz bevor, der Zehnjährige wird seit langer Zeit der erste Bub im Weissen Haus sein. Während die bei der Wahl von Barack Obama (55) gleichaltrige Malia (heute 18) wenigstens noch ihre Schwester Sasha (15) hatte, bleiben ihm nur seine Mutter und eine Armee von Bediensteten. Denn sein Vater, der den kleinen Jungen aus Zeitgründen niemals wickelte oder ins Bett brachte, wird nun noch weniger Zeit für seinen Sohn haben.