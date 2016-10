Anklage wegen Waffenbesitzes :  Rapper Coolio muss doch nicht ins Gefängnis

Er ist wegen Waffenbitzes angeklagt, aber ins Gefängnis muss er nicht: US-Rapper Collio, der mit bürgerlichem Namen Artis Leon Ivey heisst, bekannte sich am Mittwoch vor Gericht schuldig. Dadurch entgeht der 53-Jährige einer Haftstrafe. Das berichtet ABC.

Anständig benehmen muss sich Coolio trotzdem: Es wurde eine dreijährige Bewährungsstrafe gegen ihn verhängt, wie ein Sprecher der Bezirksanwaltschaft in Los Angeles mitteilte.

Bei eoner Sicherheitskontrolle am Flughafen von L.A. wurde am 17. September eine geladene Pistole in der Tasche des Rappers gefunden. Ihm wurde unerlaubter Besitz einer Schusswaffe vorgeworfen. Das war allerdings nicht das erste Mal, dass Coolio mit einer Waffe erwischt wurde. Bereits 2001 wurde er wegen des Tragens einer Waffe verurteilt.

Der grösste Hit des Musikers ist der Song «Gansta's Paradise» (1995). Danach machte Coolio nicht mehr durch seine Lieder, dafür durch seine Waffen-Eskapaden auf sich aufmerksam. (sjf)