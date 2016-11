Angelina Jolie: Wendet sich wieder lesbischen Seite zu

Angelina Jolie (42) hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie nicht nur Männer, sondern auch Frauen liebt. Nach der Ehe-Pleite mit Brad Pitt (52) soll der schöne Hollywood-Star nun wieder die Nähe zum gleichen Geschlecht suchen. Dies verrät ein Bekannter der Schauspielerin im Interview mit «Radar Online».

«Viele haben immer damit gerechnet, dass sie am Ende mit einer Frau zusammenkommt. Es war eher eine Überraschung, dass ihre Beziehung zu Brad so lange hielt.» Für Jolie ist es bereits Ehe-Pech Nummer drei. Vor Pitt liess sie sich von Schauspielkollege Jonny Lee Miller (44) und Billy Bob Thornton (61) scheiden. Drei gescheiterte Hetero-Ehen – für den Hollywood-Star offenbar ein Grund, wieder lesbisch zu werden.

Hoffnung auf ein Liebes-Comeback mit der Ex-Freundin

Die 42-Jährige soll sich vor allem grosse Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback mit ihrer Ex Jenny Shimizu (49) machen. «Angelina hat Jenny erzählt, dass sie auf Männer endgültig keine Lust mehr habe . Sie will jetzt wieder ihre lesbische Seite ausleben», so der Bekannte weiter.

Mit Shimizu war Jolie in den 90er-Jahren liiert, nachdem die beiden sich bei den Dreharbeiten zum Film «Foxfire» kennengelernt hatten. «Ich wollte die Frau einfach nur noch küssen!», schwärmte Angelina in einem Interview mit dem Magazin «Girlfriend» über den Moment, als sie Shimizu kennenlernte.

Angelinas Lippen sind wundervoll

Die Affäre mit dem japanischen Model soll sich über viele Jahre hingezogen haben. «Ich hätte Jenny wahrscheinlich geheiratet, wenn ich nicht meinen ersten Ehemann kennengelernt hätte», so Jolie weiter.

Nun träumt der Superstar von einer Versöhnung mit ihrer Ex. Ob die 49-Jährige aber dazu bereit ist?

Jenny Shimizu ist nämlich seit zwei Jahren verheiratet – mit dem It-Girl Michelle Harper (38). Doch auch Shimizu hängt noch an Jolie und schwärmt bei «Popcrunch» von ihrem Kussmund. «Angelinas Mund ist unglaublich. Ihre Lippen sind die grössten, die ich je geküsst habe, einfach wundervoll.» Vielleicht kommt es also doch bald zu einem Liebes-Comeback. (brc)