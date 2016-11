Angelina Jolie soll Affäre haben :  Die Kinder nennen Depp schon «Papa Johnny»

Grosser Schock für Brad Pitt (52)! Seine Noch-Ehefrau Angelina Jolie (41) soll sich bereits den nächsten Hollywood-Schönling geangelt haben. Niemand Geringeren als Johnny Depp (53)! Der ist ebenfalls Single und kein Unbekannter für Jolie. Die beiden haben 2010 den Film «The Tourist» zusammen gedreht. Schon damals gab es Gerüchte über eine Affäre am Set. Depps damalige Partnerin Vanessa Paradis (44) und Brad Pitt sollen ausser sich gewesen sein vor Wut.

Kinder nennen ihn Papa Johnny

Kein Wunder also, dürfte Pitt die neuste Nachricht besonders hart treffen! Wie die Zeitung «National Enquirer» berichtet, soll Depp in Jolies Villa bereits ein- und ausgehen. «Angies Kinder sehen ihn so häufig, dass sie ihn Papa Johnny nennen», berichtet ein Insider. «Brad wird wahnsinnig werden, wenn er das erfährt.»

Depp wohnt im Gästezimmer

Angelina Jolie und Johnny Depp sollen seit ihrem gemeinsamen Filmdreh in ständigem Kontakt geblieben sein: «Angie hat sogar Johnnys Anwalt angeheuert, um sie bei der Scheidung gegen Brad zu vertreten», so der Insider weiter. Die beiden Schauspieler seien definitiv mehr als nur gute Freunde. «Die Chemie stimmt schon lange zwischen ihnen. Angelina hat ihm sogar das Gästezimmer zur permanenten Verfügung gestellt.»

Vielleicht ist der neue Mitbewohner ja auch Grund dafür, dass die Schauspielerin zur Kettenraucherin geworden ist. Laut «Radar Online» qualmt Jolie aktuell rund zwei Schachteln am Tag. Da leistet ihr Dauerraucher Johnny, der im Scherz auch schon gesagt hat, er rauche «sicher tausend Zigaretten pro Tag», bestimmt gern Gesellschaft. (brc)