Amber Heard hat neues Tattoo: Von Lesben-Freundin Cara Delevingne

Sie sind unzertrennlich: Cara Delevingne (24) und Amber Heard (30). Das Supermodel und Johnny Depps Ex-Frau machen im Moment alles zusammen. Hollywood-Partys, Shopping-Bummel auf dem Flohmarkt oder ein Besuch im Stripclub – die beiden sind ein Herz und eine Seele. Kein Wunder, fragen sich die Fans: Sind die beiden offen bisexuellen Frauen ein Liebespaar?

Affäre schon während Ehe mit Johnny Depp

Die Affäre soll schon während Heards Ehe mit Johnny Depp begonnen haben. «Die zwei hatten was, da war Amber noch mit Johnny verheiratet», berichtet ein Bekannter der beiden in einem Interview mit der britischen Zeitung «The Sun». Wahr oder nicht – während der Scheidungsschlacht mit Depp wich Delevingne ihrer Freundin nicht von der Seite.

Die Gerüchte um eine Liebesbeziehung verhärteten sich, als das Blondinen-Pärchen vor einigen Wochen gemeinsam in einem Londoner Hotel übernachtete, obwohl Cara in London eine schicke Wohnung besitzt.

Tattoo als Liebesbeweis

Für Amber Heard wäre es nicht die erste Beziehung mit einer Frau. Die Schauspielerin war von 2008 bis 2012 bereits mit der US-Fotografin Tasya Van Ree (40) zusammen. Während der Liaison soll Amber sogar auf amtlichem Weg den Nachnamen ihrer Freundin angenommen haben.

Auch Cara Delevingne steht offen zu ihrer Frauenliebe. Das Supermodel war bis vor einigen Monaten noch mit Sängerin St. Vincent (34) zusammen. Die datet aktuell Kristen Stewart (26). Das lesbische Liebeskarussell in Hollywood dreht sich also munter. Cara und Amber haben ihre Liebe zwar noch nicht öffentlich bestätigt – dafür aber körperlich: Die Schauspielerin hat ihrer Freundin nämlich vor kurzem im Shamrock Social Club in Hollywood ein Tattoo gestochen. Das beweist ein neues Instagram-Foto. Darauf ist zu sehen, wie Heard bei Delevingne Hand anlegt. Liebe geht eben unter die Haut. (brc)