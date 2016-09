Amber Heard nach der Scheidung von Johnny Depp :  Pleite und obdachlos!

Der Rosenkrieg zwischen den Hollywood-Stars Johnny Depp (53) und Amber Heard (30) ist vorbei und fand auf den ersten Blick ein gutes Ende. Die Schauspieler einigten sich aussergerichtlich, Heard erhielt eine Abfindung von schlappen sieben Millionen US-Dollar.

Statt das Geld für sich zu behalten, spendete die Schauspielerin den Betrag jedoch für wohltätige Zwecke, um das Leben anderer Menschen zu verändern. Nun sieht es so aus, als würde Heard selbst Hilfe brauchen.

Offenbar hat Heard keine Bleibe mehr. Die einst gemeinsame Eigentumswohnung in Los Angeles habe Depp laut «OK!» an Freunde vermietet. Amber dürfe keinen Fuss mehr in die Wohnung setzen. Um sich eine eigene Unterkunft zu mieten, fehle Heard angeblich das Geld. «Aktuell ist sie richtig pleite», so ein Insider.

Zurzeit hält sich die Schauspielerin in London auf. Dort steht sie für den Film «Justice League» vor der Kamera. Wie ihre Wohnungssituation aussehen wird, wenn sie nach Los Angeles zurückgeht – ungewiss.

Vorübergehend wird sie eventuell bei Freunden unterkommen können – schliesslich stellten sich zahlreiche Promis während ihres Scheidungskrieg mit Depp auf ihre Seite (Blick berichtete) – und ihre Freunde sind mit Sicherheit auch nach dem Beziehungsende für sie da. (paf)