Allein in den USA :  Die Wendlers suchen Freunde per Anzeige

Ob er jetzt seine neuen Nachbarn jetzt jeden Morgen mit «Good Morning in the Morning» begrüsst? Michael Wendler (45) lebt ab sofort in Florida. Zur «Bild» sagt er: «Wir haben mit Deutschland abgeschlossen und sind in der USA sehr glücklich.» Wirklich? Sie leben zwar im Sonnenstaat, kennen dort aber niemanden. Darum machte sich seine Frau, Claudia Norberg (45), vorab schon online auf die Suche nach neuen Freunden.

Gspänli für die Tochter gesucht

Im «Florida Sun Magazine» gab sie eine Anzeige auf: «Meine Familie (45, 45, 14) und ich suchen deutschen Kontakt in Cape Coral. Wir werden wahrscheinlich ab 08/2016 von Dinslaken nach Cape Coral ziehen und suchen neue Bekannte/Freunde in der Umgebung.» Vorallem ihre Tochter Adeline (14) soll nicht lange alleine sein: «Meine 14-jährige Tochter sucht (ganz verzweifelt) eine deutsche Freundin, mit der sie bereits jetzt per What's App in Kontakt treten kann.»

Die gewohnte Umgebung und alle Freunde zu verlassen ist nicht einfach, erst recht für einen Teenager. Das weiss auch der Wendler: «Meine Tochter Adeline besucht eine amerikanische High School. Das ist natürlich anfangs noch ganz schön schwierig für sie. Aber sie wird das schaffen. Da bin ich ganz fest überzeugt.»

Der Sänger selbst geniesst seine Zeit fernab von der alten Heimat und schwärmte schon im Frühling: «Wir waren im letzten Jahr zweimal in Florida: Das Klima ist sensationell, die Menschen mega nett und ausserdem kennt mich dort keiner!»

Umzug wegen seiner verletzten Hand

Grund für den Umzug sei übrigens auf keinen Fall seine Pleite-Schlagzeilen oder ein Karriere-Aus. Vielmehr habe er sein Leben ändern müssen, als er im vergangenen Jahr einen Unfall bei den Dreharbeiten zu «Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein» hatte und sich die Hand verletzte. Schon im Februar verkündete er, dass er die Arbeiten auf seiner Ranch nicht mehr verrichten könne: «Da habe ich mir eben überlegt, dass das alles hier überhaupt keinen Sinn mehr macht und deswegen habe ich mich entschlossen, mein Leben richtig umzukrempeln und das zu machen, was man schon immer machen wollte.»

Jetzt scheint die Hand geheilt. In Florida haben sich die Wendlers ein Grundstück für umgerechnet fast 110'000 Franken gekauft. Dort soll ihre neue Ranch entstehen. Mal sehen, ob sie dann auch Freunde dort hin einladen können. (kyn)