Alison Carey ist HIV-positiv :  Mariah Careys Schwester wegen Prostitution verhaftet

Die eine ist eine der reichsten Musikerinnen der Welt, die andere ganz unten: Mariah Carey (46) und Alison Carey (55). Immer wieder gerät die Schwester des Weltstars mit dem Gesetz in Konflikt. Nun ist Alison in Saugerties, New York, verhaftet worden. Laut der Lokalzeitung «The Daily Freeman» wird ihr Prostitution vorgeworfen.

Alison habe von einem verdeckten Ermittler Geld für sexuelle Dienste angenommen. Vorher habe sie ungefähr eine Woche lang von einem Hotel in der Gegend aus gearbeitet und ihre Dienste per Online-Inseraten beworben. Da Alison HIV-positiv ist, ratet die Polizei all ihren Klienten, sofort einen Arzt aufzusuchen.

Mit Mariahs Textzeilen Werbung gemacht

Während der Verhaftung habe Alison sich wiederholt als die Schwester von Mariah Carey identifiziert. Auch in ihrer Online-Anzeige wirbt sie mit ihrer Verbindung zu der weltberühmten Sängerin. Alison nutzte den Text von Mariahs Hit «Fantasy» und schrieb: «Oh Ja, mit mir ist es ‹such a sweet, sweet fantasy baby, when I close my eyes I come and take you on and on›.»

Ungleiche Schwestern

Alisons Leben steht im krassen Gegensatz zu ihrer berühmten Schwester, mit der sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. Sie wurde bereits 2005 das erste Mal für Prostitution verhaftet, ist heroinabhängig und machte im letzten Jahr Schlagzeilen, als sie sich in einer traurigen Videobotschaft an ihre Schwester wendete. «Mariah, Ich liebe dich. Ich suche verzweifelt deine Hilfe. Bitte lass mich nicht so zurück», sagte sie mit schwerer Stimme. Eine Antwort von Mariah kam aber nie. (klm)