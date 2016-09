Alicia Vikander und Michael Fassbender am Filmfestival Venedig Amore liegt in der Luft

Zwei Premieren an einem Abend! Michael Fassbender und Alicia Vikander präsentierten gestern Abend am Filmfestival in Venedig nicht nur ihren Film «The Light Between Oceans» vor, sondern zeigten sich auch erstmals gemeinsam auf einem roten Teppich.