Adriana Lima war pünktlich :  Diva Xenia kommt zu spät zum Uhren-Event

Hier trifft Hollywood auf Schweizer Präzision: Im Sekundentakt schritten gestern Abend Filmstars, Sportgrössen und Supermodels über den Teppich der IWC-Gala in Genf. Supermodel Adriana Lima (35), Model-Freundin Karolína Kurkova (32), Rennfahrer Lewis Hamilton (32) und Rennlegende Niki Lauda (67). Mittendrin: Die Schweizer Luxusbloggerinnen Kristina Bazan (22) und Xenia Tchoumitcheva (29).

Der Tessiner Schmollmund liess sich Zeit: Ausgerechnet am VIP-Uhrenanlass kam Xenia zu spät, stöckelte als eine der Letzten über den Red Carpet. Sogar ihr grosses Vorbild Adriana Lima war vor ihr da. Die brasilianische Beauty ist Stammgast am IWC Event. Sie trägt ihre Uhr nicht nur als Schmuck am Handgelenk. «Zeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Als Model ist Pünktlichkeit wichtig», sagte sie im hoch geschlitzten Kleid zu BLICK.

Xenia, die Diva

Diva Xenia stand ihrem Idol in nichts nach. Wie Lima trug auch sie einen XL-Beinschlitz, setzte mit Cut-Outs an der Hüfte noch einen drauf. Kein Wunder, strahlte Rad-Star Fabian Cancellara (35) beim Anblick der Schönheit über beide Backen.

Noch mehr Zeit als Xenia liess sich nur «Fack ju Göthe»-Star Elyas M’Barak (34). Nach der Trennung von seiner Freundin Julia (26) liess der Frauenschwarm in Genf die Herzen höher schlagen. Auch Xenias? «Ehrlich gesagt, weiss ich gar nicht, wer er ist», gesteht sie.

Baschi traf Lima im Bademantel

Baschi (29) war der Kleinste auf dem roten Teppich, umso grösser waren seine staunenden Augen: «Ich war ja schon an vielen Anlässen, aber das ist sicher der krasseste», sagte er. Der Mundart-Sänger war zum ersten Mal Gast an der Gala. Und ganz schön aufgeregt. Adriana Lima, die ihn in High Heels um 25 Zentimeter überragte, hatte er im Hotel-Lift getroffen. Sie anzusprechen wagte er nicht. «Sie war im Bademantel und hatte einen Kaffee in der Hand», sagt Baschi. «Ausserdem bin ich schüchtern!» (rik/meg)