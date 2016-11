Adele flippt bei Konzert aus :  «Oh mein Gott, da ist eine Sch****- Fledermaus!»

Kreischanfall der sonst recht relaxten Adele (28) auf einer Bühne in Mexiko! «Da ist eine Fledermaus bei deinem Kopf!», schreit sie ins Mikrofon und zeigt auf einen Fan in der vordersten Reihe: «Sie ist direkt neben deinem Kopf gelandet! Oh mein Gott! Eine Sch****-Fledermaus!» Wild fuchtelt sie mit ihren Armen über dem Kopf. Mitten in ihrem Auftritt in Mexiko-Stadt fliegt das Tierchen von der Decke auf einen Konzertbesucher zu.

Passiert ist zum Glück nichts. Als sich die Sängerin wieder etwas erholt hat, richtet sie ihre Worte ans Publikum: «Willkommen in Mexiko! Es ist wahr, ich bin froh, hier zu sein, aber eine Sch****-Fledermaus? Jesus!»

Fans lieben Adele fürs Fluchen

Es ist nicht das erste Mal, dass Adele auf der Bühne flucht. Bei einem Konzert in Kalifornien im Sommer erzählte die Sängerin ihren Fans, wie sie einen Kritiker verflucht habe: «Ich sagte ihm: ‹Halt deine Fresse und lutsch meinen Schw***!›»

Der obszöne Satz löste in den USA einen Begeisterungssturm aus. Im prüden Amerika ist es ein Tabu, sich öffentlich so unsittlich auszudrücken. Die Britin hat es trotzdem gemacht und sich gleich in die Herzen der Fans geschimpft. Einfach herrlich normal, diese Adele! (brc)