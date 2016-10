«Adam sucht Eva»-Paar Peer und Janni :  «Wir denken über eine Hochzeit nach»

In der Nackt-Datingshow «Adam sucht Eva» funkte es zwischen Dschungelkönig und Moderator Peer Kusmagk (41) und der Surferin Janni Hönscheid (25). Auch einige Monaten nach Drehschluss schwebt das Paar auf Wolke Sieben. So auch an ihrem ersten grossen gemeinsamen Auftritt: Am Roten Teppich zur Premiere des Musicals «Sister Act» zeigten sie sich überglücklich. Gemeinsam posieren sie vor den Fotografen und schaffen es kaum, die Hände voneinander zu lassen. Ein Kuss folgte auf den anderen und Peer war stets bemüht, das Kleid der bildhübschen Blondine zurecht zu richten.

Auf Nachfrage der «Bild» erzählen die beiden, dass aus der Fernbeziehung eine normale Beziehung geworden ist. Die Surferin ist unlängst beim Dschungelkönig in der deutschen Hauptstadt eingezogen.

Baldige Hochzeit?

Auch wenn die beiden ein Altersunterschied von 16 Jahren trennt, können sie nicht mehr ohne einander: «Auch über das Thema Hochzeit denken wir nach. Aber das ist noch nicht aktuell. Wir nehmen uns gerade nicht besonders viel vor. Ausser für immer zusammenzubleiben!»