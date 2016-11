Achtung, Spoiler bei «Grey’s Anatomy» :  McDreamy kehrt zurück!

Achtung, Spoiler-Alarm! McDreamy kehrt zu «Grey’s Anatomy» zurück! In der 13. Staffel der beliebten Krankenhaus-Serie ist Patrick Dempsey (50) endlich wieder in seiner Paraderolle als Derek Sheperd zu sehen, auch bekannt als McDreamy.

Wir erinnern uns: Der beliebte Arzt und Frauenschwarm starb am Ende der elften Staffel der Hitserie. Für die Ärzte am Grey Sloan Memorial Hospital ein harter Schlag, vor allem aber für Ehefrau Meredith. Aber auch Fans auf der ganzen Welt trauern seither um den schönen TV-Arzt.

In der Schweiz läuft aktuell die zwölfte Staffel. Es ist die erste Staffel des Spital-Krachers ohne den beliebten McDreamy, ohne das Traumpaar Meredith und Derek.

Von den Toten auferstanden?

Für viele Zuschauer ist die Nachricht seiner Rückkehr deshalb ein Grund zur Freude. War sein Unfalltod etwa gar nicht echt – oder ist McDreamy von den Toten auferstanden? Weit gefehlt. Es ist auch keine Wiederkehr für lange, eher ein Kurzbesuch in der achten Folge der 13. Staffel («The Room Where It Happens»).

Die Episode ist in den USA bereits ausgestrahlt worden und zeigt, wie Patrick Dempsey ins Grey Sloan Memorial Hospital zurückkehrt. Nicht lebend, sondern in Merediths Gedanken. Und die Zuschauer dürfen daran teilhaben. Meredith steht gerade in dem OP-Waschraum, als ihr Mann eintritt. Er lächelt und bindet sich seine OP-Kappe um – dieselbe Kappe, die Meredith nun trägt.

Es ist nur eine ganz kurze Szene, doch sie ist rührend und bewegt die Fanherzen. Derek Sheperd war und ist eben immer noch eine der beliebtesten Figuren aus «Grey’s Anatomy». Der Grund, warum sie sterben musste, führen viele auf den Umstand zurück, dass Dempsey Probleme mit Produzentin Shonda Rhimes (41) hatte und die ihn deshalb aus der Serie schmiss.

Ausstieg hat Ehe gerettet

Patrick Dempsey war über seinen Ausstieg aus der Krankenhaus-Serie alles andere als enttäuscht. Wie er dem «People»-Magazin verraten hat, konnte er damit sogar seine Ehe retten.

«Mein Vater sagte immer, wenn sich eine Türe schliesst, öffnet sich die nächste.» Die Liebeskrise mit Ehefrau Jill (41) scheint überwunden und die geplante Scheidung ist seit zwei Wochen endgültig vom Tisch. Auch beruflich läuft es für Dempsey wieder rund. Aktuell ist der Schauspieler für den Kinofilm «Bridget Jones’s Baby» auf Promotour. (brc)