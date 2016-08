Absurd :  Gina Lisa beerdigt ihre Privatsphäre

Es sind verstörende Bilder, die Model Gina-Lisa Lohfink (29) heute abgibt. Die einstige «GNTM»-Kandidatin wurde vor einer Woche infolge ihrer Vergewaltigungsvorwürfe gegen zwei Männer wegen Falschaussage zu einer Geldstrafe von 20'000 Euro (fast 22'000 Franken) verurteilt. Vorgeworfen wurde ihr unter anderem, dass sie vor den Kameras mehr sprach als im Gerichtssaal. Jetzt hat sie bereits ihren nächsten Auftritt inszeniert: Im schwarzen Trauer-Look mit Riesen-Hut und dunkler Sonnenbrille beerdigt Gina-Lisa ihre Privatsphäre.

Sie kam als «Angehörige der Verstorbenen»

In der St. Augustine's Church engagierte Konzeptkünstler Dries Verhoeven (39) im Rahmen der Wiesbaden Biennale sein Performance-Projekt «Beerdigung der Privatsphäre». Gina-Lisa trat beim inszenierten Trauergottesdienst als «Angehörige der Verstorbenen» auf und «trauerte»: «In den letzten Monaten, liebe Privatsphäre, hab ich dich vermisst, ich fragte mich, wieso bist du nicht da für mich?»

Im echten Leben hat Gina-Lisa ihre Privatsphäre schon lange begraben. 2008 war sie eine der Skandal-Teilnehmerinnen bei «Germany's Next Topmodel», seither sorgt sie immer wieder mit merkwürdigen Auftritten und viel nackter Haut für Aufsehen. Im nächsten Januar zieht sie zudem auf RTL in «Dschungelcamp». Wie viel sie dann von sich preisgeben will? (meg)