Abmagern für Victoria’s Secret :  Knochen sind die neuen Kurven

Sie ist eines der grössten Fashion-Events der Welt: die alljährliche Victoria’s-Secret-Show. 52 Topmodels werden am 30. November in Paris die neuste Kollektion des Lingerie-Riesen präsentieren und dabei wie frisch gephotoshoppt aussehen. Im Fokus: die Traumfiguren der jungen Frauen. Aber dieser Traum ist mager! Der Trainingswahn der Models erreicht neue Ausmasse, und manch ein Engel geht beim Abnehmen zu weit.

«Trainieren, so viel es geht»

Auf den Instagram-Profilen der Schönheiten wimmelt es von Sport-Fotos und -Videos, die Stars schwitzen sich zum Erfolg. «Um für den Runway fit zu werden, trainiert man so viel, wie es geht, und es gibt keine Minute, in der man nicht daran denkt, sich für den Laufsteg bereit zu machen. Wenn man alles gibt, fühlt man sich auf dem Catwalk viel sicherer», sagt Lily Aldridge (31) in einem Werbeclip für die Unterwäschemarke. Wie das aussieht, zeigt Adriana Lima (35). Das Zweifach-Mami boxt und schwitzt täglich mehrere Stunden.

«Ich will meinen Arsch zurück»

Der Druck, auf dem Laufsteg perfekt auszusehen, ist immens. Bella Hadid beschwerte sich vor kurzem darüber, dass sie ihre Kurven «aus Versehen» verloren habe. «Ich wollte wirklich nicht so viel Gewicht verlieren. Ich meine, ich will Brüste haben. Ich will meinen Arsch zurück», sagte die Newcomerin dem Magazin «People».

Ob sich Bridget Malcolm das auch fragt? Während die Australierin im letzten Jahr noch mit durchtrainierten Kurven auffiel, schockiert sie ihre Fans nun mit einem Mager-Foto: Mit dünnen Ärmchen und hervorstehenden Knochen will sie über den Laufsteg schweben. Ein fragwürdiges Schönheitsideal.

Hüftknochen statt Kurven

Waren die Engel einst stolz auf pralle Brüste, einen runden Po und gestählte Beine, so zählen dieses Jahr hervorstehende Knochen und stahlharte Muskeln. Gar nicht himmlisch! (klm)