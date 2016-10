2. Kind mit Jason Sudeikis :  Olivia Wildes Tochter ist da!

Familienglück in Hollywood: US-Schauspielerin Olivia Wilde (32) und ihr Partner Jason Sudeikis (41) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf Instagram gab die schöne Wilde am Samstag die Geburt mit einem Foto ihres kleinen Schatzes bekannt. Der Name von ihrem Töchterchen? Daisy Josephine.

Geboren am „International Day Of The Girl“, schrieb Wilde unter das Foto. Wie passend. Der von den Vereinten Nationen initiierte Mädchentag wird jeweils am 11. Oktober begangen.

Das Schauspieler-Paar Wilde und Sudeikis hatten sich 2011 bei Dreharbeiten kennengelernt. Die beiden haben bereits einen Sohn zusammen. Nun hat Otis (zweieinhalb Jahre alt) ein kleines Schwesterchen. (sjf)