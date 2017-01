In Verbier VS kämpft sie im Stemmbogen gegen den Kinderhang :  Madonna lernts nie

Auf der Bühne ist Superstar Madonna (58) an Professionalität und Präzision kaum zu übertreffen. Auf der Skipiste hingegen macht die US-Sängerin alles andere als eine Top-Figur. Seit fünf Jahren stemmt sie in Gstaad BE, St. Moritz GR und aktuell in Verbier die Kinderhänge runter. Immer an ihrer Seite ist der Gstaader High-Society-Skilehrer Ernest Marmet (54). Nach den ersten privaten Unterrichtsstunden für sie und ihre vier Kinder vor fünf Jahren schwärmte er noch von Madonna: «Ich habe selten jemanden erlebt, der so schnell so grosse Fortschritte gemacht hat wie sie.»

Ob er das heute wohl auch noch so sieht? Denn nach wie vor stemmt sie im immer gleichen, schwarzen Skianzug am Kinderhang, fährt mit angestrengter Miene durch den Schnee und verliert doch immer wieder den Halt, fällt und landet weich im Schnee. Doch sie wäre nicht Madonna, würde sie nicht immer und immer wieder aufstehen und es wieder versuchen.