Ihre Chance auf die sechs Richtigen :  Mike Shiva verrät Ihnen endlich die Lotto-Glückszahlen

Es ist kein Geheimnis: Seine Kunden fragen Mike Shiva (52) dauernd nach den richtigen Lotto-Zahlen. «Natürlich sehe ich diese nicht voraus», sagt der Hellseher. «Sonst würde ich den Jackpot selber abräumen.» Aber: Er kann persönliche Glückszahlen berechnen. Alles, was er dazu braucht, sind Geburtsdatum und Namen.

Shivas Seelen-Kodex ergibt für die heutige Ziehung: 4, 7, 12, 13, 22 und 33

Der BLICK erschien erstmals am 14. Oktober 1959. Laut Mike Shiva haben BLICK-Leser deshalb am Mittwoch mit den folgenden Zahlen Glück: 4, 7, 12, 13, 22 und 33. «Dahinter steckt mein selbst entwickelter Seelen-Kodex», sagt er. Wie die Methode funktioniert, bleibt sein Geheimnis. Nur so viel verrät der Mystiker: «Es ist kompliziert.»

Eine Glückszahl nennt er mit Absicht nicht: «Hier sollen die Leute mit Gefühl für sich entscheiden.» Auch Shiva spielt aktuell um den Jackpot: «Natürlich wünsche ich mir auch die 55 Millionen.»

BLICK verlost Mega-Scheine für die nächste Ziehung! Hier finden Sie die Details.