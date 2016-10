Zehn Monate nach der Trennung :  Cheryl wird nächste Woche geschieden

Bereits vor zehn Monaten hat sich Sängerin Cheryl (33) nach anderthalb Ehe-Jahren von Ehemann Jean-Bernard Fernandez-Versini (35) getrennt. Am kommenden Donnerstag soll die Ehe vor einem Gericht in London endlich offiziell geschieden werden. Obwohl das Gerücht aufkam, dass sie ihm drei Millionen Dollar zahlt, wenn er nichts über die Ehe ausplaudert, findet sich laut dem «Mirror» kein Hinweis auf so eine Abfindung in den Gerichtsakten.

«Nach monatelangen Verhandlungen ist Cheryl erleichtert, dass beide Seiten den Bedingungen schliesslich zugestimmt haben», sagte ein Bekannter. Ihn scheint das Ehe-Aus mitzunehmen: «Es war ein hartes Jahr. Ich versuche, weiterzumachen. Ich werde nie schlecht über sie denken. Sie ist eine grossartige Frau.» Kurz nach der Trennung kam sie mit «One Directio»-Sänger Liam Payne (23) zusammen. Das Gerücht, wonach die Sängerin von ihrem Freund ein Kind erwartet, hält sich hartnäckig.