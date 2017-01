Wrestling-Legende tot :  «Superfly» Jimmy Snuka († 73) an Magenkrebs gestorben

Wie die WWE verkündet hat, ist «Superfly» Jimmy Snuka († 73) an Magenkrebs gestorben. In den letzten Jahren machte der Wrestler vor allem damit Schlagzeilen, dass er nach mehr als 30 Jahren erneut unter Mordverdacht stand. 1983 starb Snukas damalige Freundin Nancy Argentino († 23) unter mysteriösen Umständen in einem Motelzimmer. Schon damals geriet Snuka unter Mordverdacht. Die Ermittlungen liessen dann jedoch auf einen Selbstmord schliessen und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Über 30 Jahre später wurde der Fall neu aufgerollt. Aber auch dieses Mal hatten die Ermittler nichts gegen Snuka in der Hand. Die Anklage wurde Anfang Januar erneut fallengelassen.

Jimmy «Superfly» Snuka wurde in den 80er Jahren zum Mega-Star als er während eines Kampfes vom Käfig auf seinen Gegner Don Muraco sprang.