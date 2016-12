Wieder Single? :  Seal soll sich von Freundin getrennt haben

Nach gut einem Jahr Beziehung soll Schluss sein: Wie die australische Zeitung «The Sydney Morning Herald» berichtet, gehen Schmusesänger Seal (53) und das australische Model Erica Packer (39) bereits wieder getrennte Wege. Angeblich soll der Musiker die Trennung initiiert haben. Packer ist die Ex-Frau von Milliardär James Packer (49), der sich gerade von Pop-Diva Mariah Carey (46) getrennt hat. Seal war von 2009 bis 2014 mit dem deutschen Model Heidi Klum (43) verheiratet.

Noch Anfang des Jahres hatte Erica Packer in den höchsten Tönen von Seal geschwärmt. «Ich bin sehr glücklich. Ich habe gerade eine unglaublich glückliche Zeit in meinem Leben. Er hat eine wunderschöne und magische Seele und ich bin glücklich, ihn getroffen zu haben», sagte sie in der «Today Show». Nun scheint jedoch alles wieder aus zu sein. Wer weiss, vielleicht kommt ja nun das ehemalige Packer-Ehepaar wieder zusammen, schliesslich sind beide wieder zu haben.