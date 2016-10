Zayn Malik gibt zu: Litt während Zeit bei «1D» unter Esstörungen

Sänger Zayn Malik (23) gestand, dass er in seiner Zeit bei One Direction eine «ernsthafte» Essstörung hatte. In seiner kommenden Autobiografie erzählt er, dass er keine Komplexe wegen seines Gewichts gehabt habe. Er habe ­vielmehr versucht, über irgendetwas in seinem turbulenten Leben die Kontrolle zu erlangen. Darum habe er teilweise zwei oder drei Tage nichts gegessen.

Seinen Zustand habe er lange nicht als schlimm empfunden. Erst als er im vergangenen Jahr aus der Band ausstieg, sei ihm bewusst geworden, was mit ihm los war. «Wenn ich jetzt Bilder aus dieser Zeit sehe, erkenne ich, wie krank ich war», erzählt er. Heute ginge es ihm besser. Aber noch immer leidet er unter Angststörungen.