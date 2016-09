Die amerikanische Schauspielerin Charmian Carr ist am Samstag im Alter von 73 Jahren an den Folgen ihrer Demenzerkrankung verstorben. Sie litt an einer seltenen Art von Demenz, so ihr Sprecher Harlan Boll.

Carr war bekannt aus der Musical-Verfilmung «The Sound of Music» (dt. Titel: Meine Lieder – meine Träume), in dem sie den Charakter der «Liesl» verkörperte. Der Film aus dem Jahr 1965 wurde mit fünf Oscars ausgezeichent.