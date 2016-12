Der deutsche Ex-Bachelor Paul Janke (35) kehrt seiner Heimat den Rücken und wandert aus. In Zukunft will der Junggeselle auf Mallorca leben, verrät er gegenüber «Bild». Seine Familie und seine Freunde will Janke, der als DJ arbeitet, trotzdem regelmässig in seiner Heimat, der deutschen Hafenstadt Hamburg, besuchen.