Überraschungssieger bei MTV Award :  Chlyklass sind «Best Swiss Act»

Die Rapper von Chlyklass durften gestern im Zürcher Aura Club jubeln: Sie gewannen das Onlinevoting um den Preis als «Best Swiss Act 2016» und dürfen die Schweiz an den kommenden MTV Europe Music Awards vertreten. Das Berner Kollektiv, dass aus den Rapgruppen Wurzel 5, PVP, Greis (38) und Baze besteht, hat sich gegen harte Konkurrenz durchgesetzt. Sie liessen die Favoriten Bligg (40) und Bastian Baker (25), sowie Newcomer Nickless (21) und Damian Lynn hinter sich.

Greis nahm den Award stellvertretend entgegen. Jetzt gilt es, die Konkurrenz aus den anderen Ländern im Kampf um den Preis als «Worldwide Act» zu schlagen. Das Ergebnis wird am kommenden Wochenende an den MTV Euope Music Awards in Rotterdam bekannt gegeben.