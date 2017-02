Sibel Kekilli (36), die beim Kieler «Tatort» in elf Fällen ermittelte, wird im März ihren letzten Fall lösen. «Ich möchte als Schauspielerin wieder mehr Freiraum für andere Projekte und Rollenangebote haben», sagt sie der «Süddeutschen Zeitung». Als Shae erlangte sie in der Hit-Serie «Game of Thrones» internationale Bekanntheit.