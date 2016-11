Traurige Diagnose für Richard Lugner :  Prostatakrebs!

Richard Lugner (84) ist an Prostatakrebs erkrankt. Dies bestätigte der Immobilien-Unternehmer der Zeitung «Krone». Die Schock-Diagnose habe er Mitte Oktober erhalten, die Krankheit will er mit einer sechswöchigen Strahlentherapie bekämpfen. Seit zwei Wochen sei er in einem Wiener Spital täglich in Behandlung. Voraussichtlich soll diese zu Weihnachten beendet sein. Ehefrau Cathy Lugner (26) stehe ihm nun, trotz Beziehungskrise der vergangenen Monate, zur Seite. «Meine Frau hat mich bei all den Untersuchungen begleitet und mir Mut zugesprochen», so Lugner gegenüber der Austria Presseagentur.