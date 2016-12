Jacky Donatz (65), ­bekannt aus der Sat.1-Kochsendung «Beef Club», hat seine Frau Regula verloren. Sie verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren. «In unseren Herzen und Gedanken bist du unvergesslich», heisst es in der Todesanzeige. Donatz hat 17 Jahre im inoffiziellen Fifa-Restaurant Sonnenberg in Zürich gekocht. Gestern verabschiedete sich der Bündner Spitzenkoch, um ab Frühjahr anderswo tätig zu sein. Wo, will er noch nicht verraten.