Ozzy Osbournes (68) Tochter Kelly (32) verrät in ihrem neuen Buch, dass ihr Vater fast an einer Überdosis gestorben wäre. Als seine Frau Sharon (64) 2002 an Darmkrebs erkrankte, konnte er den Gedanken, ohne sie zu leben, nicht ertragen und schluckte ­einen fast tödlichen Medikamentencocktail. Heute gilt Sharon als geheilt.