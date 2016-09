Super Bowl 2017 :  Lady Gaga als Halbzeit-Act

Popstar Lady Gaga (30) hat im kommenden Jahr die Ehre am Super Bowl aufzutreten, wie «Us Weekly» berichtet. Am 5. Februar 2017 soll sie als Hauptact in der Halbzeit des Megaevents der Menge einheizen.

Ist sie nur die zweite Wahl, da Adele (28) bereits abgesagt hat? Die Sängerin kritisierte, dass die Musik bei der Show nur sekundär sei und sie den Machern deswegen einen Korb gab. Doch damit war sie wohl etwas voreilig.

Wie «Billboard» berichtet, schreiben die «National Football League» und Sponsor Pepsi in einem Statement, dass man grosse Fans von Adele sei und mit vielen Künstlern über die Show gesprochen habe. «Dennoch haben wir zu keiner Zeit ein offizielles Angebot an Adele (...) gerichtet.»