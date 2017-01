Steve Lee's ehemalige Partnerin heiratet :  Brigitte Voss ist verlobt

Wie die «Glückspost» berichtet, wollen Brigitte Voss (56) und ihr Lebenspartner Bruno Mächler (48) den Bund fürs Leben eingehen. Die einstige Verlobte von Steve Lee (†47) hat sich vor zwei Monaten auf Bali verlobt: «Wir wollen unsere Liebe mit der Hochzeit krönen und damit wahr werden lassen, was Steve und mir nicht mehr vergönnt war», sagt Voss. Kennengelernt haben sich die Miss Schweiz von 1981 und der Immobilien- und Baufachmann im vergangenen Sommer in einem Yoga-Studio in Zürich. «Ich bin sicher, Steve hat mich und Bruno zusammengeführt», ist Voss überzeugt. Beide Männer, der verstorbene Lee und ihr Verlobter Mächler hätten die selbe liebevolle Art, schwärmt sie.