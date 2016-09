St. Vincent ist Geschichte :  Cara Delevingne getrennt

Topmodel Cara Delevingne (24) hat sich von ihrer Freundin, der amerikanischen Musikerin St. Vincent (33), bürgerlich Annie Clark, getrennt. Schuld sei die Distanz gewesen, schreibt «The Sun». «Cara und Annie sind sich immer noch wichtig, aber der Druck einer Fernbeziehung wurde einfach zu viel», berichtete ein Bekannter gegenüber der Zeitung. «Die Risse fingen an, sich bei Caras Geburtstag im August zu zeigen, als Annie nicht auf der Party war. Sie beschlossen, es zu beenden, bleiben aber Freunde und hoffen, dass sie die Dinge klären können. Denn es gibt keinen Zweifel, dass sie sich wirklich lieben.» Cara hatte erst kürzlich gegenüber der «Vogue» von ihrer Freundin geschwärmt: «Vorher wusste ich nicht, was Liebe ist – richtige Liebe. Ich habe die Tiefe davon nicht verstanden.» Jetzt versteht sie auch, was Herzschmerz ist.