Spricht Christoph Jablonka die Kultfigur? :  Homer Simpson hat eine neue Stimme

Am Dienstag, 30. August, startet die 27. Staffel von «Die Simpsons» auf ProSieben. Dann rutschen Homer Simpson und seine schräge Familie wieder in neue Abenteuer und skurille Situationen hinein. Doch nicht nur die Handlungen sind neu: Homer erhält auch eine neue deutsche Stimme, nachdem Veteranen-Sprecher Norbert Gastell (†86) im letzten Jahr verstorben ist.

ProSieben präsentierte die neue Stimme im Rahmen eines Fan-Screenings der ersten neuen Folgen in Berlin. Obwohl der Sender den Namen des neuen Sprechers unter Verschluss hält, sind sich Fans sicher, Christoph Jablonka (60) wird der gelben Kultfigur seine Stimme leihen. Jablonka ist ebenfalls ein Synchron-Schwergewicht und soll sich bei seiner Interpretation sehr an seinem Vorgänger orientieren. Auf ersten Handy-Clips, die man im Netz findet, klingt der neue Homer beinahe genau so wie der Alte. Eine offizielle Bestätigung von ProSieben oder Jablonka gibt es aber noch nicht.