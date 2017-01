Sie will sich auf die Realität konzentrieren :  Lindsay Lohan zieht sich aus sozialen Medien zurück

Lindsay Lohan löschte überraschend sämtliche Einträge auf ihrem Twitter und Instagram-Profil. Ihre Sprecherin sagte laut der «Sun», sie befinde sich «in einer Phase der Erneuerung und ist sehr aufgeregt, was das neue Jahr bringen wird.» Die Schauspielerin hat sich in der Vergangenheit gerne lautstark über diverse Themen geäussert, vor allem ihre Ansichten zum Thema Brexit hat sie 2016 mit ihren Millionen Followern geteilt. Zuletzt veröffentlichte sie auf Twitter ein bizarres Gedicht über den IS und das sie «all diese faulen IS-Gedanken heilen» wolle. Jetzt möchte Lohan sich auf die Realität konzentrieren und plant eine Fortsetzung zu ihrem Film «Girls Club – Vorsicht bissig!», der 2004 zum Hit wurde.