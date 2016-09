Sie will anderen helfen :  Demi Lovato kauft Reha-Klinik

Demi Lovato (24) hat die Reha-Klinik gekauft, in der sie in Behandlung war. Die Sängerin litt vor fünf Jahren unter Depressionen und Bulimie. Noch dazu war sie Drogensüchtig. Sie wurde ins «CAST Center» in Los Angeles eingewiesen, wo sie laut eigener Aussage ein «Albtraum» war. Wie «The Mirror» berichtet, war sie zunächst sehr verschlossen, schlief viel und gab nur einsilbige Antworten. Nur weil sie gelernt habe, ohne Drogen oder Alkohol zu funktionierten, «bin ich heute am Leben und erfolgreicher als jemals zuvor.» Jetzt wolle sie anderen helfen, die in der gleichen Situation sind. «Es fühlt sich gut an, die Mittel dafür zu haben», sagt sie.