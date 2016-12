Sie starb an Leukämie :  Louis Tomlison trauert um seine Mutter

Der One Direction-Sänger Louis Tomlinson (24) ist am Ende mit seinen Nerven, seit seine geliebte Mutter Johannah Deakin (†42) am Mittwoch ihren Kampf gegen die Leukämie verloren hat. Louis' Stiefvater, Dan Deakin, schrieb in einem Statement: «Mit unermesslicher Trauer müssen wir mitteilen, dass Johannah Deakins Familie sich in den frühen Stunden des 7. Dezember 2016 von Johannah verabschieden musste. Wir bitten höflichst um Respekt für die Familie, die nun Zeit und Raum braucht, um privat zu trauern.»

Laut «The Sun» habe sich Louis dazu entschlossen, seinen heutigen Auftritt beim britischen «X Factor»-Finale nicht abzusagen, da es der letzte Wunsch seiner sterbenden Mutter gewesen sei.