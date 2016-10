«Yummy Pop»: Scarlett Johansson eröffnet popcorn-Shop in Paris

Scarlett Johansson erfüllt sich einen Traum. Mit «Yummy Pop» eröffnet die Schauspielerin in Paris ihr eigenes Popcorn-Geschäft. Der Laden soll aber nicht eine einfache Snackbude sein, sondern vor allem Feinschmecker ansprechen, wie Johanssons Pressesprecher verkündete. Geplant sind Geschmacksrichtungen wie Trüffel, Salbei, Erdbeer oder Ahornsirup. Der Laden soll ausserdem zu einem Symbol der Freundschaft zwischen ihren Lieblingsstädten Paris und New York werden, wie der Hollywood-Star gegenüber «E!» sagte. Am Samstag öffnet «Yummy Pop» erstmals seine Pforten, die offzielle Eröffnung findet aber erst Ende Jahr statt. (klm)