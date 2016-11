«Sex and the City»-Sequel geplant :  Kriegt Samantha ihre eigene Serie?

Gute Neuigkeiten für alle «Sex and the City»-Fans! Eine mögliche Fortsetzung der Kult-Serie ist in Planung. Im Zentrum des Spin-Offs soll diesmal nicht Kolumnistin Carrie Bradshaw, sondern Publikumsliebling Samantha Jones stehen.

Bestätigt hat dieses Gerücht Samantha-Darstellerin Kim Cattrall (60) selbst: «Ich halte die Finger gekreuzt, dass diese Fortsetzung wirklich kommt!» so die Schauspielerin auf Twitter. Anschliessend hat sich Cattrall auf ihrer Twitter-Seite mit Fans enthusiastisch über eine mögliche Zukunft der Kult-Serie ausgetauscht. Ob und wann die Spin-Off-Serie zu «Sex and the City» wirklich ins Fernsehen kommt, ist noch nicht bekannt.