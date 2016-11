Plötzlicher Tod: «Schwiegertochter gesucht»-Kandidat Christian Esser

In der RTL-Kuppelshow «Schwiegertochter gesucht» (2009), wollte Christian Esser (†41) die grosse Liebe finden – und traf auf seine Nicole, die er später sogar heiratete. Nun ist der Schlagersänger plötzlich verstorben, wie sie gegenüber dem Kölner «Express» bestätigte. «Wir sassen zu Hause vor dem Fernseher, kurz vorher ging es ihm noch gut. Als er nichts mehr sagte, habe ich sofort den Notarzt gerufen.» Noch auf dem Weg ins Spital sei Christian verstorben. Der Tod des Sängers kam völlig unerwartet. Eine Obduktion soll nun klären, woran Christian starb. «Für uns ist diese Ungewissheit auch so schmerzhaft, weil wir ihn jetzt erst einmal nicht beerdigen können», so seine Frau Nicole.