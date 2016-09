Heinz Margot und Maximilian Baumann: Pop-Up-Restaurant in Zürich

TV-Legende Heinz Margot (53), Spitzenkoch Pascal Schmutz (32) und Radio 24-Moderator Maximilian Baumann (25) gehen gemeinsam unter die Gastronomen. Und das mit einem einzigartigen Pop-Up-Konzept unter der Dachorganisation von «Food Zurich». Im «vier & eins» an der Zwinglistrasse 18, kocht Schmutz auf spezielle Art: «Molekulare Küche ist out, ich gare den Lachs mit dem Bügeleisen und räuchere das Kalbsfilet mit dem Staubsauger.» Auch Baumann ist begeistert: «Es ist mega lässig, weil wir von allen Seiten überrannt werden und viele Buchungen haben. Das freut uns natürlich extrem, weil wir jetzt wirklich keine Angst haben müssen, dass etwas in die Hose geht.» «Food Zurich» beendet das 11-tägige Festival mit einer Abschlussparty in den Hallen des Zürcher Engrosmarkt. Der Eintritt ist gratis.