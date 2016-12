Böse Überraschung für Schauspielerin Lucy Hale :  Hacker veröffentlichen Nacktbiler

Ausgerechnet kurz vor Weihnachten wurde ihr Handy gehackt: Intimen Bilder von «Pretty Little Liars»-Star Lucy Hale (27) tauchten auf der Porno-Seite «Celebrity Jihad» auf. Laut «Celebuzz» lassen sich die Täter nicht von Hales Anwalt beeindrucken Sie wurden zwar gezwungen, die Bilder von der Seite zu löschen, ersetzten sie aber einfach mit Fotomontagen, bei denen sie Hales Kopf auf nackte Frauenkörper setzten. «Lucy Hale kann all die rechtlichen Konsequenzen aussprechen, die sie will. Sie wird uns rechtschaffene Muslime niemals davon abhalten, sie als eine verkommene H*** zu bezeichnen», liessen sie verlauten. Trotzdem kann die Schauspielerin auf ihre Fans zählen und bedankt sich auf Twitter für die «süssen, unterstützenden Nachrichten, die ich bekommen habe.»