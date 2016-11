Sexuelle Belästigung: Rapper Game kriegt 7 Millionen Dollar Strafe

Game (36) wurde schuldig gesprochen. Der Rapper hat die einstige Teilnehmerin seiner Reality-Show «She's got Game» Priscilla Rainey sexuell belästigt. So hat jetzt ein Gericht in Illinois entschieden und die Sache wird für Game richtig teuer. 7,13 Millionen US-Dollar muss der «This is how we do»-Star an Rainey zahlen. Noch vor einigen Monaten spottete er über die Klage auf Instagram: «Lasst mich eines hier klarstellen: Dieses Maskottchen von einem Transvestiten wird niemals Zehn Millionen Dollar oder auch nur einen Penny von mir sehen.» Nun ist ihm das Lachen wahrscheinlich vergangen. (klm)