«Phantastische Tierwesen» :  Hat Dumbledore bald sein offizielles Coming-Out

Bei einer Pressekonferenz anlässlich der Filmpremiere von «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind» bestätigte J. K. Rowling (51), dass einige der Charaktere aus den «Harry Potter»-Filmen zu sehen sein werden. Fans, die auf einen Auftritt des jungen Dumbledore gespannt sind, müssen sich aber noch bis zum zweiten Teil gedulden.

Die Frage ist nun, ob der weise Zauberer in den Teilen nun auch sein offizielles Coming-Out haben wird. 2007 stellte die Bestsellerautorin klar, dass der Schulleiters von Hogwarts schwul ist. In den Büchern oder Filmen äußerte sich der Zauberer aber nie zu seiner Homosexualität. Die Schriftstellerin sagte dazu: «Ich fühle mich sehr wohl mit der Frage. Ich würde gerne sagen - weil das offensichtlich eine fünfteilige Geschichte ist -, dass es sehr viel in der Beziehung auszupacken gibt. Man wird Dumbledore als jüngeren und ziemlich aufgewühlten Mann sehen. Wir werden ihn in einer prägenden Periode seines Lebens sehen. Was seine Sexualität betrifft... behaltet diesen Platz im Auge.»