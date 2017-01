Paris' Wutausbruch zeigt Wirkung :  Serie strahlt Jackson-Folge nicht aus

Kürzlich zeigte sich Michael Jacksons (†50) Tochter Paris (18) stinksauer über den Trailer einer Folge der Sky-Serie «Urban Myths: A Brand New Collection of Comedies», bei der ihr verstorbener Vater mit Elizabeth Taylor (†79) und Marlon Brando (†80) im Mittelpunkt stehen sollte. Auf Twitter sagte sie den Machern ihre Meinung – und hat Erfolg! Der britische Sender liess in einem Statement verlauten: «Wir haben die Entscheidung getroffen, Elizabeth, Michael und Marlon in der halbstündigen Folge der ‹Sky Arts›-Serie ‹Urban Myths› nicht zu zeigen, nachdem von Michael Jacksons unmittelbarer Familie Bedenken ausgedrückt wurden.»

Man habe die Familie nicht verärgern wollen: «Wir haben uns das Ziel gesetzt, einen unbeschwerten Blick auf die Berichten zufolge wahren Ereignisse zu werfen und haben nie beabsichtigt, jemanden damit zu beleidigen.» Auch Schauspieler Joseph Fiennes (46), der in der Folge den King of Pop verkörpert, unterstütze die Entscheidung des Senders komplett.

Zuvor ärgerte sich Paris auch darüber, dass der weisse Brite in der Rolle von Jackson gecastet wurde. Auf Twitter schrieb sie: «Ich fühle mich so unglaublich angegriffen über die Darstellung meines Vaters und ich bin mir sicher, dass ich nicht die Einzige bin.» Es sei eine «schändliche» Darstellung, die ihr Vater nie gewollt hätte.